Il Partito Democratico di Cervia ha preso atto delle dimissioni ufficiali del sindaco Mattia Missiroli, ringraziandolo per il lavoro svolto nel corso dell’anno e mezzo alla guida della comunità cervese e per i progetti avviati, che rappresentano oggi un patrimonio comune per la città.

Il ringraziamento del Partito Democratico si estende anche all’intera Giunta comunale e al Consiglio comunale, per l’impegno, la serietà e il senso delle istituzioni dimostrati nel corso del mandato. In particolare, il PD riconosce «il valore del gesto di responsabilità» compiuto dal sindaco, che ha scelto di anteporre la tutela delle istituzioni e della propria famiglia.

«A Mattia Missiroli – sottolinea il Partito Democratico – va l’augurio di poter chiarire al più presto la propria posizione nelle sedi competenti».

Per Cervia si apre ora una fase nuova, che richiede responsabilità, coesione politica e una visione condivisa. La Direzione comunale del Partito Democratico, riunitasi nei giorni scorsi, ha approvato all’unanimità e con piena compattezza la linea politica che guiderà questo passaggio, confermando la volontà di affrontarlo con spirito unitario e nel pieno rispetto del bene della comunità.

Come annunciato al termine della Direzione, il PD avvierà nei prossimi giorni un percorso di confronto con la propria base nei circoli, con le forze della coalizione di maggioranza e con le realtà economiche e sociali del territorio, con l’obiettivo di costruire un progetto condiviso capace di guardare al futuro.

«Il nostro impegno – conclude il Partito Democratico – resta quello di garantire un futuro all’altezza delle aspettative della comunità cervese, mettendo al centro il bene della città, dell’economia e delle persone che la vivono».