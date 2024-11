Un importante attestato di fiducia che i brisighellesi hanno dato al neo Presidente della Regione e a tutto il centrosinistra locale che dovrà lavorare unito per ricostruire una nuova strategia di rivitalizzazione di Brisighella e della sua collina con interventi di messa in sicurezza ma anche recupero e rivitalizzazione del territorio per invertire il lento processo di spopolamento che lo sta attraversando mettendo in campo una strategia di adeguati servizi alla cittadinanza (salute, istruzione, mobilità), una giusta manutenzione del territorio e una valorizzazione delle nostre eccellenze.