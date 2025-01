“I pesanti attacchi mossi dalla minoranza Bagnacavallese a mezzo stampa, con il solo intento di sollevare polemiche sterili, meritano una riflessione approfondita. Invitiamo i cittadini bagnacavallesi a seguire direttamente la discussione in Consiglio Comunale, o a riascoltarla in streaming, per farsi un’idea chiara e oggettiva dei temi trattati, evitando di affidarsi a comunicazioni parziali e fuorvianti.

I principali punti da chiarire, oggettivamente verificabili, sono i seguenti.

Aliquote IMU: nessun aumento per le abitazioni, anzi, azzeramento per le case inagibili.

L’Amministrazione comunale non ha aumentato l’IMU sulle abitazioni: sono state mantenute invariate le aliquote rispetto allo scorso anno per le abitazioni tenute all’imposta mentre per le case dichiarate inagibili a seguito dell’alluvione il Comune ha deciso di azzerare completamente la quota IMU di sua competenza, lasciando invariata la parte statale, non modificabile senza specifici provvedimenti governativi.

Investimenti: un impegno concreto nella manutenzione e riqualificazione.

In coerenza col programma di mandato, il Comune prosegue nell’attuazione di politiche territoriali che non prevedono nuovo consumo di suolo ma la riqualificazione e la valorizzazione del patrimonio esistente. Da qui la scelta di portare avanti progetti finalizzati al miglioramento delle infrastrutture al servizio della collettività. Un esempio di questo approccio è il progetto della bicipolitana ATUSS, che prevede l’utilizzo di fondi europei vincolati per la realizzazione della ciclovia Bo-Ra. Si tratta di un intervento che non comporta la costruzione di nuove piste ciclabili, ma la riqualificazione e il miglioramento di quelle già presenti, con l’obiettivo di favorire il cicloturismo e con una evidente ricaduta positiva sul nostro territorio sotto molti punti di vista. Gli altri investimenti a bilancio riguardano la manutenzione e l’efficientamento di impianti sportivi, strade, edifici pubblici, impianti di illuminazione, fognature e alloggi di edilizia residenziale. Questi interventi sono finalizzati a mantenere il patrimonio comunale in buone condizioni e a garantire servizi sempre più efficienti per i cittadini.

Il progetto di Via Pieve

E’ importante ribadire che per questa Amministrazione si tratta di una priorità: uno dei primi atti di bilancio, infatti, è stato destinare risorse per affidare l’incarico di progettazione. Il progetto è stato così completato e successivamente candidato con successo al bando regionale, confermando l’impegno concreto su questa fondamentale opera per la città. Le successive fasi di prosecuzione dell’iter procedurale vedranno una costante informazione dei residenti e delle attività operanti in via Pieve.

Come Partito Democratico e come maggioranza, siamo impegnati a garantire un futuro più sostenibile, sicuro e inclusivo per i nostri cittadini, con interventi mirati che rispondano alle reali necessità della comunità. Continueremo a lavorare con trasparenza, consapevoli che ogni decisione deve avere un impatto positivo e duraturo per il nostro territorio.”