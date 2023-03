L’assemblea del Pd, in scena al Centro congressi la Nuvola a Roma, ha eletto Stefano Bonaccini presidente del partito, con un voto contrario e due astenuti.

“Questo – ha scandito il neo presidente – è il tempo di unire, non ci possono essere altre magliette che indossiamo che non siano quelle del Pd” Ora, ha proseguito Bonaccini,”diamo tutti e tutte una mano al grande lavoro che ci aspetta, anche le vittorie arrivano se tanti lavorano per uno stesso obiettivo.

Ho accettato il ruolo di presidente con questo spirito, non mi sento minoranza né opposizione, il Pd è casa mia. Il successo di questo partito ci riguarda tutti, possiamo avere opinioni diverse e alcune le abbiamo, ma le faremo vivere nel confronto leale. Da oggi – ha concluso – ci mettiamo a disposizione per dare una mano, per unire con un confronto franco, leale e costruttivo”.

(fonte ANSA)