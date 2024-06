Pavoni a Punta Marina: mailbombing a sostegno del progetto di convivenza di CLAMA

Mailbombing alle redazioni giornalistiche negli ultimi giorni come segnale di apprezzamento per il progetto dei pavoni a Punta Marina. Dopo alcune proteste dei giorni scorsi da parte di alcune persone domiciliate nel lido ravennate, stanche per quella che è ritenuta un’eccessiva presenza dei volatili, per le deiezioni e per il rumore, nelle ultime ore chi la pensa in maniera diametralmente opposta ha inviato mail alle redazioni locali, esprimendosi a favore dell’iniziativa concordata fra CLAMA e Comune di Ravenna. Lettere sono arrivate da Ravenna, da parte di turisti che raggiungo abitualmente Punta Marina da fuori regione, ma anche da parte di chi a Punta Marina non c’è mai stato o non torna da anni, ma ha seguito tutta la diatriba dell’ultimo anno attorno ai pavoni.