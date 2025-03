L’edizione 2025 del Pavone d’Oro, il concorso canoro dedicato alle giovani ugole di Faenza, registra un entusiasmo senza precedenti: oltre 90 richieste di partecipazione e un coinvolgimento di più di 220 bambini e ragazzi tra concorrenti e progetti collaterali.

Con oltre 90 richieste ricevute, l’edizione 2025 del Pavone d’Oro si candida a essere inserita tra le edizioni con il maggior numero di domande di partecipazione mai ricevute prima. Le richieste sono arrivate da 23 città, distribuite in ben 10 province italiane, con candidature giunte anche dal Veneto, Lazio e Toscana.

Le candidature sono però state selezionate nel rispetto delle regole del concorso, che prevedono la priorità ai giovani del distretto faentino (definito storicamente dal prefisso telefonico 0546), arrivando a comporre un totale di 60 canzoni, suddivise equamente tra le tre categorie in gara per l’edizione ventura: A (fino a 10 anni), B (dagli 11 ai 14 anni) e C (dai 15 ai 18 anni).

«Abbiamo riscontrato un entusiasmo straordinario, probabilmente il più alto mai registrato finora ma, per rispettare le indicazioni del regolamento nella sua totalità, con molto dispiacere abbiamo dovuto declinare molte richieste. È stata una scelta difficile, ma necessaria ed obbligata per applicare regole comuni a tutti e sopratutto per necessità logistiche e di programma, visto l’altissimo numero di richiedenti» il commento degli organizzatori

Tra i futuri partecipanti accettati, si segnala una coppia di concorrenti giovanissimi, la cui età sommata fa un totale di 7 anni (5 e 2) e un mix di volti nuovi e storici, protagonisti negli anni del festival faentino. Numerosissime proprio le richieste di iscrizione per la categoria A e la categoria C, a conferma del grande appeal trasversale del concorso.

Collaborazioni e progetti educativi

Anche quest’anno il Pavone d’Oro si avvale della preziosa collaborazione della scuola di musica Artistation, con la sua band che, per il quarto anno consecutivo, affiancherà la storica Band del Pavone d’Oro per accompagnare le esibizioni dal vivo di tutti i cantanti in gara.

Immancabile anche il contributo della parte vocale del concorso con il Coro delle Voci Bianche, composto da 25 piccoli cantanti e tre coriste esperte che impreziosiranno le esibizioni dei partecipanti più grandi.

Grande spazio è dato anche ai progetti educativi. Per il secondo anno consecutivo infatti, il percorso “Armonie in Crescendo” coinvolge sei classi delle scuole primarie degli istituti Tolosano e Pirazzini, con l’obiettivo di tramandare, all’interno dell’ambiente scolastico, i valori e la tradizione del Pavone d’Oro alle nuove generazioni. Inoltre, menzione speciale a un’intera sezione della scuola dell’infanzia Girasole di Faenza che parteciperà nella categoria A, portando sul palco piccoli canterini di 5 anni.

L’edizione 2025 si terrà interamente presso il Teatro Masini dal 14 al 16 marzo 2025 con finalissima prevista per sabato 22 marzo 2025, celebrando la musica come veicolo di espressione, unione e crescita.