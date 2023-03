Completata la lista dei finalisti alla 42^ edizione del Pavone d’Oro. Il concorso canoro per la prima volta ha visto disputarsi le fasi eliminatorie al Teatro Masini facendo registrare un grande afflusso di pubblico.

22 i finalisti under 18 che si esibiranno nell’ultima serata del concorso prevista per il 25 marzo, sempre al Masini. Al vincitore andrà un prestigioso premio in ceramica della Bottega d’Arte Gaeta di Faenza.

I finalisti saranno:

CATEGORIA A (fino ai 9 anni):

SOFIA VIGGIANO – DOPOTUTTO

ORLANDO MELE – BAMBINISSIMI PAPÀ

CHIARA E GIULIA LANZONI – UN PUNTO DI VISTA STRAMBO

IRIS CIMATTI – PROPAGANDA

LIA PONOMARENKO – PRENDI UN’EMOZIONE

ALICE LACCHINI – TI DICO CIAO

CATEGORIA B1 (10 – 11 anni):

LORENZO GUBELLINI – LA VOCE DEL SILENZIO

MARIA ELENA SANA – ON MY OWN

ALICE RICCI – IN VACANZA DA UNA VITA

IACOPO GRAZIANI – IL BALLO DELLE INCERTEZZE

CATEGORIA B2 (12 – 14 anni):

VIOLA LIVERANI – BOHEMIAN RHAPSODY

DANIELA TONELLI – MY MIND

ALICE MORDENTI – DON’T RAIN ON MY PARADE

SARA CALAMELLI – BOUND TO YOU

CATEGORIA C (15 – 18 anni):

MATILDE MONTANARI E GIADA MORETTI – NO MORE TEARS

ANGIE PAGANELLI – THINK

GIADA GUERRINI – MAD ABOUT YOU

ALICE RINIERI – GLIMPSE OF US

MATTEO VIOLANI – UNA DIREZIONE GIUSTA

EMANUELE TEDALDI – SEMPRE E PER SEMPRE

ARIANNA DARDI – EXOTHERMIC

Vincono invece la nuova categoria delle scuole le classi 3^A e 3^D della Scuola Elementare Martiri di Cefalonia con il brano inedito “Coniucanto il verbo avere”

Annunciati anche i tre premi speciali assegnati dal comitato organizzativo:

il Premio Simpatia, intitolato a Maurizio “Re” Tramonti, è andato a Viola Zaccherini della Cat A per la splendida interpretazione del brano “Farfalle” di Sangiovanni;

il Premio Fedeltà, intitolato a Domenico Bendoni, è stato vinto da Marta Xhebexhiu della Cat C con il brano “I don’t wanna be you anymore”di Billy Eilish, per le numerosissime partecipazioni al concorso canoro;

il Premio della Critica, intitolato a Giancarlo Alboni, è stato assegnato invece a Francesca Mordenti (nella foto sotto) della Cat. B1 con il brano “Promettimi” di Elisa.

Prevendita biglietti per la finale: martedì 14 marzo, giovedì 16 marzo, martedì 21 marzo dalle 19.00 alle 20.30 presso la sede dell’Associazione Pavone D’oro c/o Parrocchia Sant’Antonino, corso Europa , 73.