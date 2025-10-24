Il fatto di essere considerata un’icona mi fa sentire un diamante raro, mi commuove profondamente e mi riempie di immenso orgoglio.

Essere italiana e allo stesso tempo sentirmi così latina è un privilegio enorme, possibile solo perché il mondo latino me lo ha permesso adottandomi da quando ero un adolescente.

È incredibile per me essere parte della storia della musica latina, che nonostante le barriere arriva sempre più lontano nel mondo”. Sono le parole, commosse, di Laura Pausini ricevendo ieri, 23 ottobre, al James L. Knight Center di Miami il Billboard Icon Award durante la serata di gala dei Billboard Latin Music Awards 2025.

Il premio, consegnato dall’artista internazionale Ozuna, le è stato conferito per la sua carriera trentennale e per la sua influenza sulla musica, prima artista italiana ad essere insignita di tale riconoscimento. Il Billboard Icon Award viene infatti riservato agli artisti che vantano una carriera di grande rilievo per la musica contemporanea, e che si sono affermati come personalità più illustri del proprio genere, celebrati a livello mondiale per aver raggiunto un successo sia musicale che commerciale.

“Per la prima volta voglio ringraziare anche la Laura testarda e lottatrice che non si è arresa davanti ai no e ha seguito il suo cammino con onestà. Grazie a tutti i compositori e artisti che tutti i giorni mi ispirano e a cui dedicherò il mio prossimo album”, ha aggiunto l’artista che ha dedicato un pensiero anche a Giorgio Armani. “Stasera perché sono circondata da tanto amore e sono avvolta in questo abito meraviglioso, l’ultimo che Giorgio Armani ha disegnato per me. Lo sento abbracciarmi e sono sinceramente commossa di indossarlo oggi come desiderava lui. Giorgio, mi hai accompagnata da quando ero adolescente fino a questo importante traguardo. Sei con me.

Ancora. Per sempre”.

Laura ha cantato per la prima volta live Mi historia entre tus dedos (versione spagnola de La mia storia tra le dita di Gianluca Grignani), brano che anticipa il suo atteso album Io Canto 2 / Yo Canto 2, in uscita nel 2026 per Warner Music: due distinti album – uno in italiano e uno in spagnolo – che rendono omaggio sia ai cantautori italiani che ai grandi artisti della Spagna e dell’America Latina.

Il 2026 segnerà per Laura Pausini un ritorno discografico ma anche dal vivo con il nuovo live Io Canto World Tour 2026/2027, al via il 27 marzo da Pamplona.

