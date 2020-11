Violenta caduta in bici per un ragazzo di 31 anni, ricoverato al Bufalini di Cesena con il codice di massima gravità. L’incidente è avvenuto lungo la discesa di via Calbane a Villa Vezzano, intorno alle 15.30, in prossimità del bivio per Zattaglia. Nell’affrontare una curva a sinistra, il ragazzo ha perso il controllo della bici, è uscito dalla carreggiata ed ha sbattuto prima contro il guard rail e poi a terra.