“Desidero esprimere le più vive congratulazioni ad Antonio Patuelli per la sua recente nomina a presidente della Commissione nazionale italiana per l’Unesco.

Sono certo che il dottor Patuelli, uomo di grande passione e conoscenza del patrimonio storico e culturale, saprà ricoprire questo ruolo con l’altissima professionalità che da sempre contraddistingue il suo operato.

Si tratta di un importante riconoscimento per il nostro illustre cittadino e una bellissima notizia per Ravenna, che potrà contare su un punto di riferimento autorevole, con l’auspicio di rinsaldare ulteriormente il positivo rapporto di dialogo e collaborazione instaurato con la Commissione nazionale italiana per l’Unesco”.