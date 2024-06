In questi giorni strade e parchi della città sono al centro di servizi di pattugliamento organizzati dalla Polizia di stato con squadre a cavallo provenienti da Milano.

Non è la prima volta che Ravenna beneficia di questo servizio.

Questa tipologia di pattugliamenti, per il vicesindaco Eugenio Fusignani, contribuisce: “A rafforzare la nostra identità di città d’arte, con servizi che aumentano il livello di sicurezza seppur con un vestito di sobrietà ed eleganza che tranquillizza ancor più i cittadini.

Per questo ringrazio una volta di più il Questore, dottor Lucio Pennella, per la sua attenzione ai problemi della città che si traduce in azioni puntuali ed efficaci della Polizia di Stato.

Azioni che, spesso, muovono da collaborazione con la nostra Polizia Locale e che determinano anche servizi congiunti di particolare rilevanza.

Segno dei livelli di professionalità e maturità raggiunti della nostra Polizia Locale, ma anche e soprattutto della capacità del sistema di ordine e sicurezza pubblica di fare squadra come difficilmente può riscontrarsi in altre realtà del Paese.!

Per Fusignani, il servizio sarebbe da istituzionalizzare quantomeno nei mesi estivi: “Valutare se ci sono le condizioni perché sia proprio la nostra Polizia Locale a dotarsi di un reparto a cavallo, che le normative regionali in matteria di sicurezza non escludono, per i servizi nel centro coi suoi monumenti, parchi e giardini, e nei tanti luoghi di pregio naturalistico, come valli, marine e pinete”.