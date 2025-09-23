Oggi, in occasione del patrono della Protezione civile, San Pio da Pietralcina, il sindaco Alessandro Barattoni, con gli assessori Federica Moschini, Francesca Impellizzeri, Barbara Monti, Hiba Alif e Giancarlo Schiano, il presidente del Consiglio comunale Daniele Perini hanno incontrato le associazioni di volontariato di Protezione civile nella Residenza comunale, assieme al dirigente comunale della Protezione civile, Stefano Ravaioli, e alla responsabile dell’ufficio Federica Pirazzini.

L’incontro è stato organizzato per ringraziare le associazioni per il prezioso lavoro svolto e per creare un momento di incontro e riflettere su quanto è stato fatto e, ancora oggi, viene portato avanti da tanti volontari.

La forte collaborazione e la ritrovata coesione tra le diverse associazioni (Mistral, Guardia costiera ausiliaria, Zarlot, Don Obovali, Croce rossa, Pubblica assistenza, Associazione nazionale Polizia di Stato, Poseidon, La Bizantina, Guardie ecologiche volontarie Legambiente) avrà sicuramente un positivo seguito.