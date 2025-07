Venerdì 25 luglio, con inizio alle ore 19:30, alla Rocca Brancaleone di Ravenna, la Sezione “Natalina Vacchi” dell’ANPI di Ravenna, in collaborazione con l’Associazione Italia-Cuba e il gruppo ravennate di Emergency, organizzerà una pastasciutta antifascista.

“Un evento che coniuga memoria storica, convivialità e impegno civile, ispirato all’esempio della famiglia Cervi, che il 25 luglio 1943 festeggiò la caduta del regime fascista offrendo una pastasciutta a tutto il paese di Campegine (RE)”. Il 25 luglio l re Vittorio Emanuele III fece arrestare Mussolini e nominò capo del governo il maresciallo d’Italia Pietro Badoglio. Il nuovo governo, composto da militari e funzionari dello stato fedeli al re, entrò in carica il 27 luglio. Dopo 21 anni il regime fascista era caduto.

Il menù, al costo di 15 euro, prevede pastasciutta al ragù o al pomodoro, acqua e nutellini. È gradita la prenotazione entro il 23 luglio.

È previsto un concerto dei Bellaciaotrio Vintage e alle 21.30 la proiezione del film “Berlinguer – La grande ambizione”, in occasione della rassegna Roccacinema.

Domenica 27 luglio la Pastaciutta Antifascista sarà proposta anche a Brisighella, a partire dalle ore 19, al Circolo ARCI Ambra, in Via Barduzzi.

Il programma della serata prevede: aperitivo di benvenuto, bis di pasta, dolce, acqua e vino. Sarà presente un intrattenimento musicale.

Contributo richiesto: 15 euro.

“Ricordare il 25 luglio significa mantenere viva la consapevolezza di ciò che è stato e impegnarsi, insieme, per un futuro libero, giusto e solidale. Partecipare alla Pastasciutta Antifascista è un modo conviviale e potente per dire no a ogni forma di discriminazione e autoritarismo”.