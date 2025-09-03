Nella serata di ieri Ravenna ha ospitato la “passeggiata silenziosa per la sicurezza”, un corteo promosso per sensibilizzare cittadini e istituzioni sul tema della sicurezza urbana e sulla lotta alla criminalità. All’iniziativa hanno preso parte circa 450 persone, che hanno sfilato in silenzio per le vie del centro.

Il corteo, tuttavia, è stato disturbato all’altezza dei Giardini Speyer dalla presenza di un gruppo di circa venti antagonisti. Questi hanno intonato cori e canzoni in segno di scherno nei confronti dei partecipanti e, in alcuni casi, hanno utilizzato pistole ad acqua per manifestare il proprio dissenso.

Il personale della Polizia, presente per garantire l’ordine pubblico, è intervenuto prontamente per consentire la regolare prosecuzione della manifestazione e ha proceduto all’identificazione dei soggetti coinvolti. L’episodio è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria, che valuterà eventuali profili di responsabilità penale.