Giovedì 16 ottobre, su iniziativa del Comune di Ravenna e in collaborazione con CittAttiva, è in programma una passeggiata nel quartiere Farini che si concluderà con l’inaugurazione di piazza Mameli. Sarà il sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni, ad illustrare i cantieri in essere partendo alle 16:00 dalla sede di CittAttiva, in via Carducci 16.

Dopo una breve introduzione sul progetto dello studentato di viale Farini, ci si dirigerà al cantiere della palestra del liceo classico Dante Alighieri per poi spostarsi alla Rocca Brancaleone e raggiungere, infine, la nuova sede del centro per l’impiego. Il percorso terminerà con l’inaugurazione di piazza Mameli, indicativamente intorno alle 17:30.

Nel dettaglio, i lavori nel parcheggio della piazza hanno permesso di realizzare una nuova pavimentazione drenante e permeabile. All’interno dell’area sono state create due nuove zone verdi, inerbite e piantumate con nuove alberature (acero rosso e acero minore, ginkgo biloba a portamento colonnale) e arbusti, che garantiranno un migliore ombreggiamento durante i mesi primaverili ed estivi. Queste aree avranno anche la funzione di ‘rain garden’, grazie alla cordolatura interrotta che permetterà il deflusso naturale delle acque meteoriche. Infine, l’offerta di sosta è stata riorganizzata con un nuovo schema funzionale, pensato per integrare armoniosamente i nuovi spazi verdi progettati. Il nuovo assetto del parcheggio prevede la risistemazione dell’intera area centrale con 42 posti auto.

Per garantire una migliore organizzazione, invitiamo a confermare la partecipazione a CittAttiva: email cittattiva@comune.ra.it – whatsapp +39 347 210 4175. Si ricorda che la sede di CittAttiva è raggiungibile anche tramite la Linea 80 di trasporto urbano gratuito.