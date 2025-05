Nel 1224, secondo la tradizione, San Francesco d’Assisi compose il Cantico delle Creature, un inno alla vita, alla natura, al creato.

Per celebrarne gli 800 anni, la Pro Loco organizza una passeggiata nella prima collina faentina: da via Rio Biscia fino alla chiesa di Pergola.

Si imboccherà un silenzioso bosco tra querce e castagni; la vegetazione spontanea lascerà poi il posto ad uliveti e a piccole coltivazioni di erbe aromatiche.

Proseguendo si raggiungerà la chiesa di San Giovanni Battista in Pergola, posta su un’altura da cui si gode una suggestiva vista panoramica. Seppur nella sua veste Ottocentesca, l’importante passato della chiesa è attestato da interessanti fonti storiche, dalla prossimità di un ex convento dei Padri Domenicani nonché da raffinate opere d’arte pittoriche e scultoree, oggi non più in loco, ma facenti parte del patrimonio artistico conservato nella rete museale faentina.

In particolare: la tavola dipinta dal fiorentino Biagio d’Antonio Tucci nel 1483 nota come Pala Pergola in Pinacoteca Comunale, la Croce Viaria con la Dextera Domini (XII-XIII sec.) ed una stele con Profeta (XI-XII sec.) entrambe nella Sala degli Affreschi del Museo Diocesano.

L’interno della chiesa sarà visitabile grazie alla cortesia di mons. Luigi Guerrini e alla disponibilità di Luciana Serra.

Per il ritorno si seguirà il medesimo percorso dell’andata.

Consigliati scarponcini, vista la presenza di percorsi erbosi o a fondo naturale.

Ritrovo alle ore 15, mezzi propri, Centro Commerciale Cappuccini, Via Canalgrande.

E’ richiesto un contributo destinato a fini culturali di 5 euro; 3 euro per i soci Pro Loco Faenza.

Prenotazione obbligatoria, posti limitati.