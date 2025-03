Dopo il transito della prima piena a Faenza, sono stati riaperti il ponte delle Grazie e il ponte Bailey. Il livello del Lamone infatti non ha raggiunto quote preoccupanti e non ha causato danni al centro abitato. Le due infrastrutture rimarranno comunque presidiate in attesa dell’arrivo della seconda ondata di piena.

È stata invece chiusa al transito, all’altezza del sottopasso di via Marconi, la circonvallazione, allagata a causa del persistere della pioggia.

La seconda piena del Lamone è prevista in arrivo a Faenza intorno alle 21 di venerdì sera. Qualche ora più tardi, intorno a mezzanotte, è previsto il passaggio a Pieve Cesato.