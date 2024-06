Mentre prosegue l’intervento per il rifacimento dell’asfalto nell’asse via Marconi-via Firenze, dalla serata di domenica 16 giugno prende il via il lotto di lavori tra la rotatoria del Niballo e piazzale Sercognani. Nel dettaglio, le strade oggetto di questo stralcio di intervento saranno: rotatoria del Niballo, piazzale Sercognani, viale IV Novembre (tra piazzale Sercognani e corso Garibaldi) e corso Garibaldi (nel tratto verso piazza della Libertà). I lavori si svolgeranno in orario notturno a partire da domenica 16 fino a martedì 18 giugno, nella fascia oraria tra le ore 20 e le 7 del mattino successivo. Per consentire l’intervento, nelle vie e negli orari indicati, sono state adottate alcune modifiche alla viabilità: divieto di sosta con rimozione forzata e chiusura al traffico (escluso i mezzi di soccorso). L’intervento serale e notturno in piazzale Sercognani, porterà gli utenti, che dovranno spostarsi dalle due zone opposte della città, a utilizzare altri percorsi.

Quale percorso alternativo principale è consigliato servirsi della circonvallazione (viale Assirelli). Il collegamento lungo la direttrice Ravenna-Firenze (da via Granarolo verso il centro) sarà possibile transitando anche da via Piero della Francesca e via Risorgimento; in alternativa, eccetto per i veicoli con portata superiore ai 35 quintali, si potrà utilizzare il percorso via Ravegnana – via Filanda Vecchia – via Chiarini.

Per la viabilità viabilità interna, quindi solo per residenti e frontisti rimarranno aperte al traffico: via della Costituzione, il tratto di via San Silvestro tra la rotatoria del Niballo e quella del distributore Conad e il tratto di viale IV Novembre tra piazzale Sercognani e viale Baccarini.

In rosso, nella foto, le strade interdette; in verde i percorsi alternativi e in giallo le vie aperte ad uso esclusivo di residenti e frontisti.