In omaggio all’evento unico che, il 30 giugno, vedrà le strade di Brisighella attraversate dal Tour de France, unitamente alla ricorrenza dei 20 anni dalla scomparsa di Marco Pantani, verrà proposto uno spettacolo, per onorare le due ricorrenze e per portare i riflettori sulla Romagna sconvolta dagli eventi calamitosi del 2023.

La serata, ad ingresso libero, inizierà alle 21 con gli inni francese e italiano e con il canto di Romagna Mia.

La suggestiva Arena Spada verrà proiettata nel mondo del ciclismo storico con una sorta di museo estemporaneo all’aperto, di biciclette d’epoca: 20 pezzi unici, vere opere d’arte(artigianato?), ne esistevano di tutti i tipi per tutte le attività: arrotino, pompiere, militare, fornaio e molte altre

Nello spirito del Festival ”Suoni e Parole: un Simposio informale tra le pietre di Luna”, non mancherà la grande musica con le proposte raffinate del trio La Belle Histoire:i classici della canzone francese.

Saliranno quindi sul palco Paolo e Gianni Parmiani con un’ azione teatrale tra italiano e vernacolo dedicata al ciclismo in Romagna: sincretismo attoriale tra cultura d’elité e popolare-sketch esilaranti “Pedala, pedala, con il Sangiovese” e testi letterari di grandi scrittori”In Bicicletta” di Lorenzo Stecchetti (Olindo Guerrini), Alfredo Oriani “La bicicletta”…