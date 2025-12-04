In città si moltiplicano le segnalazioni di automobilisti bloccati per lunghi minuti ai passaggi a livello, con file e ingorghi che non si ricordavano da anni. Una situazione che sta creando forte disagio e che, secondo il consigliere comunale Alessio Grillini, merita un chiarimento immediato da parte dell’amministrazione.

Grillini spiega che negli ultimi tempi diversi passaggi a livello cittadini sono stati oggetto di lavori di natura non precisata — manutenzioni, sostituzioni meccaniche o altri interventi — e che proprio in concomitanza con queste attività sarebbe “saltata la temporizzazione” delle sbarre, che ora rimangono abbassate molto più a lungo rispetto al passato.

Il risultato, afferma il consigliere, è sotto gli occhi di tutti: code interminabili, rallentamenti, traffico paralizzato e un evidente peggioramento della qualità della mobilità urbana, che va avanti ormai da diverse settimane.

Con un’interrogazione rivolta a sindaco e giunta, Grillini chiede:

se il Comune sia a conoscenza della problematica;

quali interventi siano stati effettuati ai passaggi a livello e con quali finalità;

se esista una correlazione tra i lavori e l’allungamento dei tempi di chiusura delle sbarre;

quali azioni si possano mettere in campo per ripristinare una situazione di normalità nel più breve tempo possibile.

«La città sta subendo disagi continui, e non è chiaro se l’amministrazione sia informata di quanto sta accadendo o se abbia chiesto spiegazioni a Ferrovie dello Stato», dichiara Grillini. «È necessario che il Comune faccia chiarezza e individui una soluzione, perché i cittadini non possono restare ostaggio del traffico per tempi tanto lunghi».

In attesa della risposta ufficiale, il consigliere ribadisce che continuerà a monitorare la situazione, confidando in un rapido intervento.