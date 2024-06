“Nell’ultimo consiglio comunale il consigliere PD Gionata Amadei ha presentato alla Giunta due interrogazioni, una in merito ai disagi causati dai passaggi a livello e una sul sito internet del Comune.

Nel primo caso il consigliere ha fatto presente che i passaggi a livello sulle linee ferroviarie per Firenze e Ravenna/Lavezzola, in particolare quelli che si trovano in campagna, spesso restano chiusi per molti minuti prima che passi il treno, causando notevoli disagi a chi li deve attraversare, anche più volte al giorno. Inoltre sono stati segnalati alcuni malfunzionamenti, come passaggi a livello che si chiudono e successivamente si aprono anche senza il passaggio di alcun convoglio.

L’assessore Luca Ortolani ha garantito l’apertura di un confronto con le ferrovie per verificare la possibilità di risolvere i problemi riscontrati.

Per quanto riguarda il sito internet del comune, primo strumento attraverso il quale i cittadini cercano informazioni in merito al funzionamento, orari di apertura e contatti dell’ente, nonché per consultare i regolamenti comunali e le ultime notizie di pubblica utilità (come modifiche alla viabilità o eventi) si sono fatte notare alcune problematiche: sebbene costantemente aggiornato, l’attuale sito del Comune di Faenza, risulta essere di difficile utilizzo per gli utenti e poco immediato nell’interfaccia. Inoltre alcuni browser indicano il sito come “non sicuro” e il certificato (provincia.ra.it) “non valido”. È stato quindi chiesto al Sindaco e alla giunta se e quando è previsto un restyling del sito internet dell’ente, per renderlo più semplice, fluido nell’utilizzo e sicuro.

L’assessore Davide Agresti ha informato che, grazie a un finanziamento in ambito PNRR (Misura 1.4.1 “Esperienza Del Cittadino Nei Servizi Pubblici”), il sito del comune di Faenza (oltre che quello dell’Unione della Romagna Faentina e dei comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Riolo Terme e Solarolo) saranno presto rinnovati ed è stata fissato l’obiettivo di attivarli entro il 30 settembre 2024. Il problema di alert relativo alla sicurezza del sito è invece nel frattempo stato risolto.”

PD Faenza