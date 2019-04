Casa Monti propone due appuntamenti in versione pasquale, il primo sabato 20 aprile alle ore 15 I week end della Scienza: fuori dal guscio sarà dedicato alle uova e al loro mimetismo. L’attività si svolgerà presso la Stazione 1 della Riserva naturale di Alfonsine per scoprire curiosità e caratteristiche degli uccellini della riserva e le loro uova, per poi andare tutti insieme a caccia di uova golose.

Lunedi 22 aprile alle ore 10 Pasquetta a Casa Monti , escursione alla Riserva Naturale di Alfonsine tra i colori della primavera. Al ritorno possibilità di consumare il proprio cestino da picnic nel giardino di Casa Monti per poi partecipare alla visita guidata al museo montiano.