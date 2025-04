In occasione della Pasqua, l’Associazione Realizzo il Tuo Sogno ODV ha fatto visita ai reparti di Neurologia e Nefrologia dell’Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna, portando un gesto di dolcezza e vicinanza ai pazienti ricoverati.

L’iniziativa, intitolata “Un dolce sorriso a Pasqua”, ha visto la distribuzione di colombe pasquali ai degenti, con l’intento di donare un momento di conforto e spensieratezza a chi trascorrerà le festività lontano da casa. Un gesto semplice, ma dal grande valore umano.

L’attività è stata resa possibile grazie alla generosa donazione di Paola Santi Ceroni, che ha devoluto i fondi raccolti durante una cena da lei organizzata all’Associazione Realizzo il Tuo Sogno ODV, dimostrando come la solidarietà possa concretamente trasformarsi in gesti di cura.

Attiva a Ravenna e in tutta Italia, l’Associazione Realizzo il Tuo Sogno ODV è impegnata nella realizzazione dei desideri di persone affette da gravi patologie. Con dedizione e sensibilità, i volontari dell’associazione si impegnano ogni giorno a portare speranza, ascolto e sorrisi a chi sta vivendo momenti di particolare difficoltà.

La scelta dei reparti è avvenuta in accordo con la Direzione Medica dell’Ospedale di Ravenna. Consegnare un dono simbolico, come una colomba pasquale, rappresenta un modo per dire ai pazienti: “Non siete soli. La comunità vi è accanto.”

Con questo gesto, Realizzo il Tuo Sogno ODV ha voluto offrire non solo un dono pasquale, ma anche un messaggio di vicinanza, cura e speranza, nella convinzione che, anche nei luoghi della sofferenza, ci sia sempre spazio per un sorriso.

In Pediatria, invece, La delegazione dell’Ente Associativo Enogà ha consegnato le colombe pasquali in collaborazione con le Aziende associate, come la De.Co Industrie di Bagnacavallo. Il reparto di Pediatria dell’Ospedale Santa Maria delle Croci , ha sottolineato il rappresentande dell’ente, il giornalista Giorgio Menna, è una Divisione d’eccellenza nel panorama della sanità pubblica emiliano-romagnola.

Sempre in Pediatria, gli “Amici Fiamme Gialle per la Solidarietà” hanno consegnato uova di Pasqua e pistole spara bolle, per sorprendere i bambini ricoverati. AFIGI è un’associazione sensibile ai temi della solidarietà e della coesione, svolge attività di assistenza e promuove lo sviluppo sociale ed umano, al fine di contribuire al bene comune e alla costruzione di una comunità più giusta e solidale. Sul fronte dell’attività caritativa l’associazione raccoglie fondi dai soci, organizza eventi, impiegando tali fondi a sostegno delle famiglie sconvolte dalla perdita di colleghi tragicamente scomparsi e contribuisce ad iniziative a favore di enti, associazioni e popolazioni colpite da calamità.

Il reparto dedicato ai bambini è stato scelto anche da FabiOnlus, l’associazione nata il 31 marzo 2016, grazie ad amici, volontari e soci, in sostegno a Fabio Bazzocchi, che da 15 anni convive con la SLA – Sclerosi Laterale Amiotrofica – patologia che ha fermato il suo corpo, ma non la sua mente. L’organizzazione è molto attiva nel territorio ravennate a sostegno dei malati di SLA e della ricerca, inoltre è particolarmente sensibile verso la promozione di progetti inclusivi per le categorie più fragili. Ad esempio il progetto più recente quello del “FantaFootball”, in collaborazione con l’AUSL Romagna (da ottobre 2024 a giugno 2025) e la Polisportiva Low Street Ponte Nuovo, con lo scopo di avvicinare bambini e ragazzi autistici all’attività calcistica. Anche FabiOnlus ha consegnato ai bambini ricoverati in Pediatria uova pasquali.