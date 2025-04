Una Pasqua contadina tutta da scoprire tra dolci della tradizione, laboratori e incontri con i produttori agricoli. Sabato 19 aprile sarà dedicato alla festività pasquale l’appuntamento di aprile del progetto ‘Il Cibo Giusto… così come è fatto’, calendario di incontri esperenziali per bimbi e famiglie promosso dal Mercato Contadino coperto di Campagna Amica Ravenna (via Canalazzo 59) con l’obiettivo di far conoscere ai consumatori, direttamente dalla viva voce e dalle mani dell’agricoltore, le micro-filiere agricole e il ‘cammino’ del cibo giusto dal campo alla tavola.

Promossa da Campagna Amica Ravenna e Coldiretti, col supporto della Camera di Commercio di Ravenna e Ferrara, la gioco-scuola di educazione civica-alimentare per tutta la famiglia celebra sabato prossimo la Pasqua contadina con l’appuntamento “Dall’uovo alla gallina!”

Dalle 10.30 si mischieranno gioco e conoscenza per accrescere nei più giovani e nei genitori la consapevolezza di una cultura del mangiare sano, quindi di una alimentazione sostenibile, rispettosa del sé e dell’ambiente, fondata su alcuni valori chiave come: certezza dell’origine, stagionalità appunto, ma anche filiera corta, metodo di produzione, equilibrio ambientale.

Le famiglie incontreranno Roberta Ricciardelli della storica azienda Agricola Ricciardelli, allevamento di galline ovaiole a terra tra le colline del parco della Vena del Gesso di Riolo Terme che illustrerà la sua attività, le caratteristiche nutrizionali delle uova, fornendo anche consigli su come conservarle, come cucinarle e tante altre utili curiosità. La tradizione gastronomica sarà al centro della merenda contadina con il micropanificio di campagna La Pagnotta di Sara Fusaroli (Castiglione di Ravenna) che presenterà la ricetta della tradizionale pagnotta pasquale. Sempre dalle 10.30 laboratorio artistico gratuito a tema per bimbi dai 4 ai 12 anni con Start.Lab (posti limitati, prenotazione consigliata, anche via WhatsApp al numero 347 8638450).

Si ricorda che il Mercato di Campagna Amica Ravenna è aperto ogni martedì e sabato dalle 8.30 alle 13 e il venerdì dalle 14.30 alle 19.

Sui banchi, gestiti direttamente da agricoltori e allevatori del territorio, i consumatori possono trovare sempre prodotti di stagione, freschi e trasformati, da filiera agricola ad origine garantita: dalla frutta e verdura alle carni e salumi di mora romagnola, dai vini autoctoni ai formaggi e gli yogurt, dalle uova al miele, ma anche confetture, olio extravergine, succhi di frutta, birra agricola, pane, prodotti da forno e tanto altro.