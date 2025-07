Come annunciato partono gli interventi messi a punto per contrastare la diffusione della Zanzara Tigre e di altre specie di zanzare, affiancando la consueta campagna larvicida con interventi straordinari nelle aree più colpite dagli eventi alluvionali del 2023 e 2024. Questo piano mira a proteggere la salute pubblica e a migliorare la vivibilità della città, concentrandosi sulle zone che, per loro natura o a causa del ristagno d’acqua post-alluvione, presentano un maggior rischio di proliferazione.

Le aree specifiche interessate da queste azioni integrative sono: Orto Bertoni – Parco Baden Powell; ‘Bassa Italia’ – Parco Mura via Lapi-via Renaccio; Borgo Durbecco – via Pellico (zona campetto da basket) e Parco Gatti e via Lesi – Parco Azzurro.

Queste zone, caratterizzate dalla presenza di aree verdi e dalla possibilità di celare o favorire il ristagno di acqua, sono state identificate come prioritari per l’intervento.

Partenza degli interventi porta a porta

Le squadre di volontari delle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV), con il supporto di tecnici specializzati della ditta incaricata dal Comune e del personale tecnico del CAA (Centro Agricoltura Ambiente), daranno il via agli interventi porta a porta.

Il primo ciclo di interventi prenderà il via giovedì 4 luglio, a partire dalle ore 17.00, dall’area 1-A, Orto Bertoni – Parco Baden Powell, precisamente dal fondo di via Lacchini, e proseguirà fino alle 19.30. Le attività riprenderanno lunedì 7 luglio, sempre dalle 17.00, per completare l’area 1A ed eventualmente includere civici non raggiunti in precedenza. Il programma di lunedì potrà subire variazioni in base all’avanzamento dei lavori di giovedì.