Partito il corteo “Uomini in scarpette rosse” contro la violenza sulle donne

Partito il corteo con la partecipazione delle scuole che sfilerà per le vie del centro, durante il percorso saranno effettuate due soste per la lettura di alcuni testi: la prima in via Padre Genocchi e la seconda in via Mazzini 57. Alle 11.30 è previsto l’arrivo in piazza del Popolo, dove avrà luogo una performance a cura di Spazio a teatro e un intervento di un rappresentante dell’amministrazione comunale. L’evento si concluderà a mezzogiorno.