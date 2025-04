“Mentre esprimiamo la nostra ferma condanna per il gesto compiuto contro il murale in piazza La Malfa a Ravenna, raffigurante i comandanti Guevara e Bulow, ci uniamo alla preoccupazione, al rammarico e alla tristezza espressa dall’Associazione Italia-Cuba sezione “Vilma Espin” di Ravenna.

Il rinvenimento dei danni provocati – al momento – da ignoti, avvenuto proprio all’indomani del 25 aprile, ci preoccupa ancor di più stante l’evidente senso d’impunità che alcune sparute minoranze vogliono rappresentare a danno dell’intera comunità cittadina; dei simboli della Liberazione nazionale dalle bande nazifasciste e della cooperazione internazionale e di amicizia tra i popoli.

Ricordiamo, infatti, la storia del murales che fu il frutto, appunto, di una collaborazione triennale tra l’Accademia delle Belle Arti di Ravenna, la Esquela de Arte di Trinidad di Cuba e il Comune di Ravenna incontro e attività promossi e curati dal circolo ravennate dell’Associazione di Amicizia Italia-Cuba.

Per questo, dunque, Rifondazione Comunista si mette a disposizione per risolvere al più presto lo scempio dell’immagine del comandante Guevara e più in generale, dell’intera opera, attraverso la riapertura del canale di comunicazione e collaborazione tra le due scuole d’arte e il Comune di Ravenna.

Rifondazione Comunista, infine, si mette a disposizione – affiancando l’Associazione Italia-Cuba – per attivare, come già avvenuto nel passato, insieme a suoi volontari, le forze studentesche, le associazioni di volontariato e singole cittadine e cittadini che possano collaborare al restauro dell’opera.”