Un oro, un argento e due bronzi nelle categorie under 14 per gli arrampicatori della nostra provincia.

Ottimi risultati arrivano da Forlì dove domenica 26 febbraio si è svolta la terza prova di qualifica valida per il campionato regionale giovanile. Stavolta erano in scena gli atleti più giovani nelle categorie under 10, 12 e 14 e le soddisfazioni non sono certo mancate sia per la compagine giallorossa dell’Istrice Ravenna, sia per i faentini della Carchidio Strocchi.

La copertina spetta di diritto al giovanissimo ravennate Leonardo Mendolia che porta a casa una grande vittoria nella categoria U10M; con questo risultato Leonardo balza al terzo posto nella classifica provvisoria di combinata iniziando a sognare concretamente la qualificazione ai campionati nazionali. Nella stessa categoria piazzamenti in centro classifica per Giberto Saghin, Edoardo Cani e Michele Spelorzi.

Argento per la faentina Viola Selle nella categoria U10F; anche Viola rimonta posizioni in combinata e si porta provvisoriamente al quinto posto. Nella stessa categoria sesto posto per Elisa Migliaccio e decimo posto per Margherita Zatti entrambe giallorosse dell’Istrice Ravenna. Due le medaglie di bronzo: nella U12F per la faentina Rebecca Tritella e nella U14M per il ravennate Ludovico Ravaglia autori entrambi di una gara straordinaria che li tiene in piena corsa per la qualificazione ai campionati italiani giovanili della prossima estate.

Da ricordare anche la bellissima gara della giallorossa Emilia Pondini che si piazza al quarto posto nella U14F. Nella stessa categoria buon sesto posto per Diana Migliaccio mentre si ferma all’undicesima posizione Benedetta Arcozzi comunque ancora terza nella classifica generale di combinata. Altri piazzamenti: Flavia Maiolani decima, Penelope accorsi diciottesima, Angelica Benericetti ventisettesima, Silvia Zanchini ventottesima e Anna Orlando quarantesima in una affollatissima U12F; Daniele Casadei ottavo nella U12M; Francesco Pazzaglia tredicesimo e Cesare Suppa sedicesimo nella U14M