Sono partiti ieri, lunedì 25 agosto, i lavori di pulizia e sfalcio lungo gli argini del fiume Lamone nel tratto urbano di Faenza. L’intervento riguarda sia l’argine destro che quello sinistro e interesserà un’estensione complessiva di circa 12 chilometri, dalla zona dell’Orto Bertoni fino all’area del depuratore in zona Formellino.

Lo sfalcio ha preso avvio ieri mattina dalla zona dell’Orto Bertoni e oggi, martedì 26 agosto, si sono trasferiti all’altezza del Ponte Rosso; i lavori proseguiranno nei prossimi giorni in direzione valle, fino a completare l’intero tratto cittadino nell’arco di una settimana, condizioni permettendo.

Parallelamente, grazie al supporto della Regione Emilia-Romagna, si procederà anche alla pulizia delle scarpate: un’azione più complessa che prevede l’impiego di mezzi specializzati per la rimozione della vegetazione più consistente e di alberature che possono ostacolare la regolare manutenzione dell’alveo.

«Si tratta di un intervento importante in collaborazione con l’Ufficio Ricostruzione del Comune e la Regione – sottolinea il vicesindaco Andrea Fabbri – che consente di restituire decoro agli argini cittadini, ma soprattutto a preparare il terreno all’unica vera priorità, un’attività di indagine geofisica sulla tenuta delle arginature, programmata nelle prossime settimane. La pulizia, infatti, è propedeutica a garantire ai tecnici le condizioni necessarie per effettuare con precisione i rilievi e le analisi strumentali».

I lavori di sfalcio e pulizia degli argini rappresentano dunque un primo passo verso una più ampia strategia di controllo, prevenzione e cura del fiume Lamone.