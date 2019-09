Partiti gli atleti dell’Ironman di Cervia. La gara ha già registrato 52 mila presenze e un indotto di 10 mila euro

Sono partiti sabato mattina alle 7.30 i 3 mila atleti dell’Ironman di Cervia. Quasi 4 chilometri di nuoto in mare, per poi salire in bici e affrontare 180 chilometri lungo il territorio romagnolo, fino alle colline forlivesi. Due giri e a concludere una maratona. Il clima fresco della mattina ha lasciato poi spazio ad un sole caldo che sarà un’ulteriore difficoltà lungo il duro percorso che porterà all’arrivo. 16 ore di tempo per completare tutte le prove. Sono invece 6200 gli atleti che si sono iscritti a tutte le varie gare che caratterizzeranno il weekend, provenienti da 98 Paesi del mondo, con il 60% dei partecipanti che proviene dall’estero