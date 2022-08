In occasione della partita che si svolgerà domenica 4 settembre alle 15, allo stadio Benelli, tra il Ravenna Fc e AC Prato 1908, è stata emessa l’ordinanza che dispone il divieto temporaneo ed eccezionale di somministrare e/o vendere per asporto e di consumo di bevande contenute in lattine e bottiglie di vetro ed altri contenitori atti ad offendere.

Il divieto, per tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica e prevenire episodi di intemperanza che potrebbero verificarsi da parte delle tifoserie, saranno in vigore almeno due ore prima dell’inizio della partita e un’ora dopo il termine.

Il divieto per i titolari di esercizi pubblici di somministrazione bevande, di esercizi commerciali e di chioschi artigianali di piadina, di somministrare o vendere per asporto bevande alcoliche con gradazione superiore al 5% vol. nonché anche di altre bevande contenute in lattine e bottiglie di vetro e altri contenitori atti ad offendere, così come il divieto di consumo e di detenzione per il consumo di bevande con contenuto alcolico superiore al 5% vol. così come anche di quelle con gradazione inferiore al 5% vol. e di bevande in generale se contenute in bottiglie di vetro, lattine ed altri contenitori atti ad offendere riguarda le zone all’interno dell’area delimitata dalle seguenti strade: via San Mama nel tratto compreso tra viale Berlinguer e via Montenero; via Montenero; via Montanari nel tratto compreso tra via Montenero e via Cassino; via Cassino nel tratto compreso tra via Montanari e via Marconi; via Marconi nel tratto compreso tra via Cassino e viale Berlinguer; viale Berlinguer nel tratto compreso tra via Marconi e la rotonda Irlanda.

Il divieto per i titolari di esercizi pubblici di somministrazione bevande, di esercizi commerciali e di chioschi artigianali di piadina di vendere le bevande attraverso l’utilizzo di bottiglie e bicchieri di vetro, lattine e altri contenitori atti ad offendere è previsto all’interno dell’area delimitata dalle seguenti strade: via San Mama nel tratto compreso tra la Rotonda Irlanda e via Lametta; via Lametta nel tratto compreso tra via San Mama e via Podgora; via Podgora nel tratto compreso tra via Lametta e via Montanari; via Monte San Michele; viale Randi nel tratto compreso tra via Monte San Michele e via Michele Pascoli; viale Berlinguer nel tratto compreso tra via Marconi e la rotonda Irlanda e in via Ravegnana dal civico 151 al civico 357.