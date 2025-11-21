In occasione della partita del campionato di serie C che si svolgerà domani, sabato 22 novembre, alle 17.30, allo stadio Benelli, tra Ravenna F.C. e Gubbio, sono state disposte possibili modifiche alla viabilità – da attuarsi soltanto in caso di necessità – e il divieto di somministrare, vendere e consumare bevande in vetro e lattine e con gradazione alcolica superiore a 5.

L’attuazione di tali provvedimenti è, in generale, finalizzata a garantire i primari obiettivi di tutela dell’incolumità delle persone e della sicurezza pubblica. Le diverse misure relative alla viabilità, di volta in volta preliminarmente prese in considerazione, sono valutate, rispetto all’effettiva attuazione, dai soggetti preposti in base all’andamento della contingente situazione dell’ordine e della sicurezza pubblici.

VIABILITÀ

Per quanto riguarda la partita di domani, sabato 22 novembre, avendo riguardo di tenere nella debita considerazione ogni consentita esigenza di spostamento della popolazione residente, le misure di viabilità preliminarmente previste e la cui effettiva attuazione, anche per quanto riguarda la durata, dipenderà dall’andamento della situazione dell’ordine e della sicurezza pubblici, sono:

dalle 10.30 alle 20.45 divieto di transito e divieto di sosta con zona rimozione per tutti i veicoli in piazza Brigata Pavia, divieto di sosta con zona rimozione per tutti i veicoli in via Punta Stilo (tratto fra viale Berlinguer e piazza Brigata Pavia) e in piazza Zaccagnini (porzione fra via dei Bersaglieri e via Cassino).

Inoltre, da due ore prima dell’inizio a un’ora e mezza dopo la fine della partita:

Divieto di transito e divieto di sosta con zona rimozione per tutti i veicoli in via Sighinolfi (tratto fra le vie Berlinguer e Cassino), in via dei Bersaglieri, (tratto fra le vie Sighinolfi e Punta Stilo), in via Punta Stilo (tratto fra viale Berlinguer e via Cassino), in via El Alamein, (tratto fra il civico 18 e via Punta Stilo), in piazza Brigata Pavia (zona parcheggi), in via Berlinguer, (tratto fra via Sighinolfi e rotonda Irlanda).

Divieto di transito per tutti i veicoli, eccetto quelli dei residenti, e divieto di sosta con zona rimozione per tutti i veicoli in via Cassino (tratto fra via Marconi e via San Mama) e via Montanari (tratto fra via Nervesa e via Cassino).

Divieto di transito e divieto di sosta con zona rimozione per tutti i veicoli, eccetto quelli dei residenti, in via Stelvio (tratto fra le vie Cassino e Nervesa), via Monte Nero, via Punta Stilo (tratto fra le vie Nervesa e Cassino), via Tolmino, via Nervesa, via Monte San Marco, via El Alamein (tratto fra il civico 18 e via San Mama) e in piazza Brigata Pavia (tratto fra il civico 3 e il civico 8 corsia in fregio alle abitazioni) via Montelungo, via Anzio, via dei Bersaglieri (tratto fra via Punta Stilo e via San Mama).

Divieto di sosta con zona rimozione per tutti i veicoli, nel parcheggio retrostante l’edificio posto al civico 8 (Confartigianato) di viale Berlinguer (limitatamente all’area pubblica).

In tutte le zone interessate dai provvedimenti potranno essere consentiti il transito e la sosta ai veicoli autorizzati dai funzionari addetti alla sicurezza e all’ordine pubblico.

DIVIETO DI SOMMINISTRARE, VENDERE O CONSUMARE BEVANDE IN VETRO O LATTINA E CON GRADAZIONE ALCOLICA SUPERIORE A 5

I provvedimenti legati al divieto di somministrare, vendere o consumare bevande in vetro o in lattina saranno in vigore da due ore prima dell’inizio all’ora successiva alla fine della partita nell’area delimitata da via San Mama (tratto tra la rotonda Irlanda e via Lametta), via Lametta (tratto tra via San Mama e via Podgora), via Podgora (tratto tra via Lametta e via Montanari), via Monte San Michele, viale Randi (tratto tra via Monte San Michele e via M. Pascoli), via M. Pascoli, viale Berlinguer (tratto tra via Marconi e rotonda Irlanda) e in via Ravegnana dal civico 151 al civico 357.

Ai titolari degli esercizi pubblici di somministrazione bevande, degli esercizi commerciali e dei chioschi artigianali di piadina è vietato somministrare e/o vendere per asporto bevande in lattine e bottiglie di vetro e altri contenitori atti a offendere; somministrare e/o vendere per asporto bevande con gradazione alcolica superiore a 5.

Vige inoltre il divieto di consumo e di detenzione per il consumo di bevande con gradazione alcolica superiore a 5 e di qualsiasi bevanda in bottiglie di vetro, lattine e altri contenitori atti a offendere. Sono esclusi da tali divieti il servizio di somministrazione e il consumo al tavolo, negli spazi specifici organizzati per l’attività di somministrazione/ristorazione.