In occasione della partita che si svolgerà domenica 8 dicembre alle 14.30 allo stadio Benelli, tra Ravenna F.C. e Cittadella Vis Modena, sono state disposte possibili modifiche alla viabilità – da attuarsi soltanto in caso di necessità – e il divieto di somministrare, vendere e consumare bevande in vetro e lattine.

L’attuazione di tali provvedimenti è, in generale, finalizzata a garantire i primari obiettivi di tutela dell’incolumità delle persone e della sicurezza pubblica e le diverse misure relative alla viabilità, preliminarmente esaminate, di volta in volta, in funzione dei potenziali livelli di rischio connessi all’incontro, sono valutate, rispetto alla effettiva attuazione, dai soggetti preposti in base all’andamento della contingente situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Viabilità

Per quanto riguarda la partita di domenica 8 dicembre, avendo riguardo di tenere nella debita considerazione ogni consentita esigenza di spostamento della popolazione residente, le misure di viabilità preliminarmente previste, in vigore da due ore prima dell’inizio a un’ora e mezza dopo la fine della partita e la cui effettiva attuazione dipenderà dall’andamento della situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica, sono:

– divieto di transito per tutti i veicoli e divieto di sosta con zona rimozione per tutti i veicoli nel piazzale all’incrocio fra via Cassino e via Sighinolfi

– nelle aree di prefiltraggio costituite da via Sighinolfi (tratto terminale in prossimità dell’intersezione con via Cassino con relativo piazzale adiacente e nell’area in prossimità di via dei Bersaglieri) e via Punta Stilo (tratto compreso fra via dei Bersaglieri e via El Alamein): divieto di transito per tutti i veicoli e divieto di sosta con zona rimozione per tutti i veicoli

– in via Punta Stilo (tratto fra viale Berlinguer e via dei Bersaglieri) e via dei Bersaglieri (tratto fra via Sighinolfi e via Punta Stilo): divieto di transito e divieto di sosta con zona rimozione per tutti i veicoli eccetto residenti e autorizzati

– in via Montanari (tratto fra via Cassino e via Nervesa), via Stelvio (tratto fra via Cassino e via Nervesa), via Punta Stilo (tratto fra via Cassino e via Nervesa), via Monte Nero, via Cassino (tratto fra via Marzabotto e via Punta Stilo) e via Sighinolfi (tratto fra viale Berlinguer e via dei Bersaglieri), per effetto dei provvedimenti in via Punta Stilo verrà istituito il doppio senso di circolazione.

Divieto di somministrare, vendere o consumare bevande in vetro o lattina

I provvedimenti legati al divieto di somministrare, vendere o consumare bevande in vetro o in lattina saranno in vigore da due ore prima dell’inizio all’ora successiva alla fine della partita.

E’ vietato per i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione bevande, degli esercizi commerciali e dei chioschi artigianali di piadina, di somministrare e/o vendere per asporto, bevande alcoliche con gradazione superiore a 5 nonché anche altre bevande contenute in lattine e bottiglie di vetro e altri contenitori atti ad offendere ed è altresì vietato il consumo e la detenzione per il consumo, di bevande con contenuto alcolico superiore a 5 gradi così come anche di quelle con gradazione inferiore e di bevande in generale se contenute in bottiglie di vetro, lattine e altri contenitori atti ad offendere nella zona ricompresa all’interno dell’area delimitata dalle vie San Mama nel tratto compreso tra viale Berlinguer e via Montenero; via Montenero; via Montanari – nel tratto tra via Montenero e via Cassino; via Cassino – nel tratto tra via Montanari e via Marconi; via Marconi – nel tratto tra via Cassino e viale Berlinguer; viale Berlinguer – nel tratto tra via Marconi e la rotonda Irlanda.

E’ vietato per i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione bevande, per i titolari degli esercizi commerciali e per i titolari dei chioschi artigianali di piadina di vendere le bevande attraverso l’utilizzo di bottiglie e bicchieri di vetro, lattine e altri contenitori atti ad offendere all’interno dell’area delimitata da via San Mama – nel tratto tra la rotonda Irlanda e via Lametta; via Lametta – nel tratto tra via San Mama e via Podgora; via Podgora – nel tratto tra via Lametta e via Montanari; via Monte San Michele; viale Randi – nel tratto tra via Monte San Michele e via Pascoli; viale Berlinguer – nel tratto tra via Marconi e la rotonda Irlanda e in via Ravegnana dal civico 151 al civico 357. Le violazioni prevedono sanzioni tra i 200 e i 400euro.