L’attuazione di tali provvedimenti è, in generale, finalizzata a garantire i primari obiettivi di tutela dell’incolumità delle persone e della sicurezza pubblica. Le diverse misure relative alla viabilità, preliminarmente esaminate in funzione dei potenziali livelli di rischio connessi all’incontro, sono valutate, rispetto alla effettiva attuazione, dai soggetti preposti in base all’andamento della contingente situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica.

VIABILITÀ

Per quanto riguarda la partita di domenica 17 agosto, avendo riguardo di tenere nella debita considerazione ogni consentita esigenza di spostamento della popolazione residente, le misure di viabilità preliminarmente previste, in vigore da due ore prima dell’inizio a un’ora e mezza dopo la fine della partita e la cui effettiva attuazione, anche per quanto riguarda la durata, dipenderà dall’andamento della situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica, sono:

Divieto di transito e divieto di sosta con zona rimozione per tutti i veicoli in: via Sighinolfi (tratto fra viale Berlinguer e via Cassino), via dei Bersaglieri (tratto fra via Sighinolfi e via Punta Stilo), via Punta Stilo (tratto fra viale Berlinguer e via Cassino), via El Alamein (tratto fra il civico 18 e via Punta Stilo), piazza Brigata Pavia (zona parcheggi), viale Berlinguer (tratto fra via Pascoli e la rotonda Irlanda).

Divieto di transito per tutti i veicoli, eccetto quelli dei residenti, e divieto di sosta con zona rimozione per tutti i veicoli in: via Cassino (tratto fra via Marconi e via San Mama) e via Montanari (tratto fra via Nervesa e via Cassino).

Divieto di transito e divieto di sosta con zona rimozione per tutti i veicoli, eccetto quelli dei residenti, in: via Stelvio (tratto fra via Cassino e via Nervesa), via Monte Nero, via Punta Stilo (tratto fra via Nervesa e via Cassino), via El Alamein (tratto fra il civico 18 e via San Mama) e piazza Brigata Pavia (tratto fra il civico 3 e il civico 8, corsia in fregio alle abitazioni).

Divieto di transito e divieto di sosta con zona rimozione per tutti i veicoli, eccetto residenti e autorizzati, in: via dei Bersaglieri (tratto fra via San Mama e via Punta Stilo), via Montelungo e via Anzio (in queste due ultime vie anche doppio senso di circolazione).

Divieto di transito per tutti i veicoli, eccetto quelli dei residenti, in: viale Berlinguer (tratto fra via Pascoli e rotonda Irlanda/San Mama)

Divieto di sosta con zona rimozione per tutti i veicoli nel parcheggio retrostante l’edificio al civico 8 (Confartigianato) di viale Berlinguer (limitatamente all’area pubblica).

Divieto sosta con rimozione per tutti i veicoli in tutta la piazzetta in corrispondenza della curva Mero, dove sono ubicate l’edicola e il chiosco di piadina, e in via Punta Stilo da Piazza Brigata Pavia a via dei Bersaglieri.

In tutte le zone interessate dai provvedimenti potranno essere consentiti il transito e la sosta ai veicoli autorizzati dai funzionari addetti alla sicurezza e all’ordine pubblico e, al termine delle operazioni di sfollamento dei tifosi, ai veicoli addetti all’effettuazione delle operazioni di pulizia.

DIVIETO DI SOMMINISTRARE, VENDERE O CONSUMARE BEVANDE IN VETRO O LATTINA

I provvedimenti legati al divieto di somministrare, vendere o consumare bevande in vetro o in lattina saranno in vigore da due ore prima dell’inizio all’ora successiva alla fine della partita.

E’ vietato per i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione bevande, degli esercizi commerciali e dei chioschi artigianali di piadina, somministrare e/o vendere per asporto, bevande alcoliche con gradazione superiore a 5 nonché anche altre bevande contenute in lattine e bottiglie di vetro e altri contenitori atti ad offendere ed è altresì vietato il consumo e la detenzione per il consumo, di bevande con contenuto alcolico superiore a 5 gradi così come anche di quelle con gradazione inferiore e di bevande in generale se contenute in bottiglie di vetro, lattine e altri contenitori atti ad offendere nella zona ricompresa all’interno dell’area delimitata dalle vie San Mama nel tratto compreso tra viale Berlinguer e via Montenero; via Montenero; via Montanari – nel tratto tra via Montenero e via Cassino; via Cassino – nel tratto tra via Montanari e via Marconi; via Marconi – nel tratto tra via Cassino e viale Berlinguer; viale Berlinguer – nel tratto tra via Marconi e la rotonda Irlanda.

E’ vietato per i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione bevande, per i titolari degli esercizi commerciali e per i titolari dei chioschi artigianali di piadina di vendere le bevande attraverso l’utilizzo di bottiglie e bicchieri di vetro, lattine e altri contenitori atti ad offendere all’interno dell’area delimitata da via San Mama – nel tratto tra la rotonda Irlanda e via Lametta; via Lametta – nel tratto tra via San Mama e via Podgora; via Podgora – nel tratto tra via Lametta e via Montanari; via Monte San Michele; viale Randi – nel tratto tra via Monte San Michele e via Pascoli; viale Berlinguer – nel tratto tra via Marconi e la rotonda Irlanda e in via Ravegnana dal civico 151 al civico 357. Le violazioni prevedono sanzioni tra i 200 e i 400euro.