In occasione della partita che si svolgerà domani, sabato 23 agosto, alle 21 allo stadio Benelli, primo turno del campionato di serie C tra Ravenna e Campobasso, sono state disposte possibili modifiche alla viabilità – da attuarsi soltanto in caso di necessità – e il divieto di somministrare, vendere e consumare bevande in vetro e lattine e con gradazione alcolica superiore a 5.

c Le diverse misure relative alla viabilità, di volta in volta preliminarmente prese in considerazione, sono valutate, rispetto alla effettiva attuazione, dai soggetti preposti in base all’andamento della contingente situazione dell’ordine e della sicurezza pubblici.

VIABILITÀ

Per quanto riguarda la partita di sabato 23 agosto, avendo riguardo di tenere nella debita considerazione ogni consentita esigenza di spostamento della popolazione residente, le misure di viabilità preliminarmente previste, in vigore da due ore prima dell’inizio a un’ora e mezza dopo la fine della partita e la cui effettiva attuazione, anche per quanto riguarda la durata, dipenderà dall’andamento della situazione dell’ordine e della sicurezza pubblici, sono:

Divieto di transito e sosta con zona rimozione per tutti i veicoli in via Sighinolfi, piazza Brigata Pavia (in questo caso a partire dalle 14), via dei Bersaglieri (tratto fra via Sighinolfi e via Punta Stilo), via Punta Stilo (tratto fra viale Berlinguer e via Cassino), viale Berlinguer (tratto fra via Fontana e rotonda Irlanda/San Mama e adiacente strada di servizio lato civici dispari).

Divieto di transito per tutti i veicoli, eccetto quelli dei residenti, e divieto di sosta con zona rimozione per tutti i veicoli in via Cassino (tratto fra via Marconi e via San Mama), via Montanari (tratto fra via Cassino e via Nervesa), via San Mama (tratto fra via Mario Pasi e la strada di collegamento fra via Ravegnana e via San Mama, dove sarà in vigore anche il divieto di transito per ciclisti e pedoni nel parallelo percorso ciclopedonale).

Divieto di transito e divieto di sosta per tutti i veicoli, eccetto quelli dei residenti, in via El Alamein (tratto fra via San Mama e piazza Brigata Pavia), via Anzio, via Montelungo, via dei Bersaglieri, via Stelvio (tratto fra via Cassino e via Nervesa), via Punta Stilo (tratto fra via Cassino e via Nervesa), via Monte Nero, via Nervesa, via Tolmino, via Monte S. Marco, Via Montanari (tratto fra via Nervesa e via Monte Sabotino).

Divieto di sosta con zona rimozione per tutti i veicoli nel parcheggio retrostante la Confartigianato di viale Berlinguer (limitatamente all’area pubblica).

In tutte le zone interessate dai provvedimenti potranno essere consentiti il transito e la sosta ai veicoli autorizzati dai funzionari addetti alla sicurezza e all’ordine pubblico e, al termine delle operazioni di sfollamento dei tifosi, ai veicoli addetti all’effettuazione delle operazioni di pulizia.

DIVIETO DI SOMMINISTRARE, VENDERE O CONSUMARE BEVANDE IN VETRO O LATTINA E CON GRADAZIONE ALCOLICA SUPERIORE A 5

I provvedimenti legati al divieto di somministrare, vendere o consumare bevande in vetro o in lattina saranno in vigore da due ore prima dell’inizio all’ora successiva alla fine della partita nell’area delimitata da via San Mama (tratto tra la rotonda Irlanda e via Lametta), via Lametta (tratto tra via San Mama e via Podgora), via Podgora (tratto tra via Lametta e via Montanari), via Monte San Michele, viale Randi (tratto tra via Monte San Michele e via M. Pascoli), via M. Pascoli, viale Berlinguer (tratto tra via Marconi e la rotonda Irlanda) e in via Ravegnana dal civico 151 al civico 357.

Ai titolari degli esercizi pubblici di somministrazione bevande, degli esercizi commerciali e dei chioschi artigianali di piadina è vietato somministrare e/o vendere per asporto bevande in lattine e bottiglie di vetro e altri contenitori atti a offendere; somministrare e/o vendere per asporto bevande con gradazione alcolica superiore a 5.

Vige inoltre il divieto di consumo e di detenzione per il consumo di bevande con gradazione alcolica superiore a 5 e di qualsiasi bevanda in bottiglie di vetro, lattine e altri contenitori atti a offendere. Sono esclusi da tali divieti il servizio di somministrazione e il consumo al tavolo, negli spazi specifici organizzati per l’attività di somministrazione/ristorazione.