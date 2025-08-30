Tanti motociclisti appassionati hanno sfidato il maltempo che oggi ha imperversato nel faentino per partecipare alla quarta edizione del Motor Biker Birrata, dimostrando che la vera passione non si ferma di fronte a qualche goccia di pioggia. L’evento, organizzato presso La Birreria di Faenza, in via Granarolo, ha unito il rombo dei motori all’entusiasmo dei partecipanti, in una giornata ricca di musica e divertimento.

Il pomeriggio è iniziato con il DJ set di Jumbo, che ha scaldato l’atmosfera per i giochi a premi e l’elezione di Miss Majèta Bagnèda. Il pubblico ha poi potuto assistere all’esibizione di Lulù Sexy Tele Sparkling Wine, prima di scatenarsi in un vivace schiuma party. La serata è proseguita con il concerto tributo ai Litfiba, un momento che ha fatto cantare e ballare i presenti, per poi concludersi con il DJ set di Gianni Parrini.

Il Motor Biker Birrata continua anche domani, domenica 31 agosto, con un programma altrettanto intenso. La giornata comincerà alle 9 con un motogiro che porterà i partecipanti in visita al Museo Simoncelli di Coriano. Il pomeriggio si preannuncia altrettanto entusiasmante, con il ritorno di Jumbo alla console, il Sexy Bike Wash, uno spettacolo di burlesque e, per finire, il Video DJ Show di Jimmo.

L’evento, che vede la partecipazione di stand e ospiti speciali, conferma la sua formula vincente, unendo lo spirito biker a momenti di pura convivialità, in linea con il motto “Vieni in pace o stai a casa”.