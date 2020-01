Poco meno di 500 cittadini del quartiere San Rocco residenti nei pressi di via San Mama hanno firmato una petizione sostenuta da Lista per Ravenna per la realizzazione della metà mancante della pista ciclabile che congiunge l’appena citata via San Mama a viale Berlinguer. Nell’attesa i residenti hanno reclamato dall’amministrazione comunale di porre rimedio alle pessime condizioni del manto stradale