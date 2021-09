Parte l’OMC: al centro dell’edizione 2021 il tema della transizione energetica

Il Pala de André ospiterà a partire da oggi fino a giovedì 30 settembre la fiera internazionale dedicata all’energia e all’industria dell’offshore OMC. La manifestazione, che giunge quest’anno alla 15esima edizione, è il primo evento in presenza che permetterà alle aziende dei settori energetici di confrontarsi sui temi della transizione energetica e sugli obiettivi da raggiungere entro il 2050, termine fissato dall’Europa per sviluppare un’economia “a impatto climatico zero”. Il tema scelto per quest’edizione è infatti “Pensare l’energia insieme: creare alleanze per un futuro energetico sostenibile”, e molti stand presenti in fiera propongono infatti interessanti novità per quanto riguarda le fonti rinnovabili e l’economia circolare.