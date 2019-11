Il Teatro Masini di Faenza alza il sipario per gli studenti della città con una ricca proposta di spettacoli (7 titoli per 13 repliche) che, partendo martedì 26 novembre, si protrarranno fino alla primavera del 2020.

Le scelte della Direzione Artistica del Teatro Masini abbracciano proposte rivolte ai bambini delle Scuole Materne e agli studenti delle Scuole dell’obbligo e porteranno sul palcoscenico manfredo alcune delle eccellenze del teatro per ragazzi italiano.

Il primo appuntamento, in occasione del 500° anniversario di Leonardo Da Vinci, sarà Leo. Uno sguardo bambino sul mondo della compagnia Drammatico Vegetale, uno spettacolo scritto e diretto da Pietro Fenati tra gioco, arte e scienza (26 e 27 novembre).

Seguirà Oz, nuova co-produzione di Teatro delle Briciole, Accademia Perduta/Romagna Teatri e E production realizzata da Fanny & Alexander. Tratto da I libri di Oz di F.L. Baum, nello spettacolo compariranno tutti i celebri personaggi del mondo di Oz, affrontando temi come l’amicizia e la lealtà, ossia i legami che hanno la forza di combattere e superare le avversità (3 dicembre).

La compagnia Teatro Eidos presenterà poi La cicala, la formica e… (21 e 22 gennaio), per poi lasciare il palco alla nuovissima produzione di Accademia Perduta/Romagna Teatri Pinocchio, uno spettacolo di Marcello Chiarenza con la regia di Claudio Casadio. La pièce racconta ai bambini una delle storie più famose del mondo e lo fa cantando un vero e proprio inno alla meraviglia del libro, della pagina stampata. Lo spettacolo è un’opera di forte impatto visivo che, attraverso un susseguirsi di declinazioni sceniche dell’oggetto/libro riformula il classico in chiave contemporanea e propone una riflessione sul valore della pagina scritta (6 e 7 febbraio per tre repliche).

Chiuderanno la rassegna Enrichetta dal ciuffo del Teatro Perdavvero, spettacolo tratto dall’omonima fiaba di Charles Perrault (19 e 20 marzo); Le quattro stagioni e Piccolo Vento della Fondazione Aida, spettacolo che coinvolge il pubblico dei più piccoli sul tema dell’alternarsi delle stagioni e dell’ascolto della natura (30 marzo) e Di-segno in-segno del Giallo Mare Minimal Teatro, una creazione che indaga e spiega le origini del mondo, gli elementi aria acqua terra fuoco e la percezione emotiva del mondo naturale (21 e 22 aprile)

Biglietti: 5 euro.

Per info e prenotazioni: 0546/21306.