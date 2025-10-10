Dopo il successo delle passate edizioni, torna l’attesissima rassegna “Giornate da Libridine”, l’appuntamento dedicato ai libri, alla lettura e agli incontri con autori e autrici che fanno della parola scritta una passione da condividere. Quest’anno la rassegna, giunta alla sua decima edizione, si amplia e trova una nuova casa anche presso l’Albergo del Cuore, spazio di accoglienza e cultura.

Un’estensione che non è solo geografica, ma anche simbolica: Libridine incontra l’anima sociale dell’Albergo del Cuore, luogo di ospitalità solidale che si apre alla cittadinanza come punto di incontro, riflessione e scambio culturale.

Il primo dei nove appuntamenti in programma, in partenza sabato 11 ottobre alle ore 18,00, sarà dedicato ai giovani e alle esperienze di scambio internazionale.

Presso la Libreria “Libridine” (Viale Francesco Baracca, 91 – Ravenna), si terrà l’evento “L’anno all’estero. Quello vero.”, un Q&A organizzato in collaborazione con Intercultura, associazione che organizza e finanzia attraverso borse di studio programmi di mobilità scolastica internazionale inviando ogni anno oltre 1.800 ragazzi delle scuole secondarie a vivere e studiare all’estero.

Durante l’incontro, i ragazzi appena rientrati da un programma di scambio all’estero con Intercultura condivideranno le proprie testimonianze, raccontando esperienze, sfide e scoperte vissute in prima persona. Sarà inoltre possibile intervenire e porre domande ai volontari dell’associazione, che saranno a disposizione per fornire informazioni utili a chi sogna di vivere un’esperienza di studio all’estero.

Nel corso della serata verrà anche presentato il Bando Intercultura 2026/2027, le cui iscrizioni chiudono lunedì 10 novembre 2025. Maggiori dettagli sono disponibili sul sito intercultura.it.