Parte la gara per il servizio rimorchiatore al porto: oltre 432 milioni di euro per 15 anni di concessione

Al via la gara per il nuovo servizio di rimorchio al porto di Ravenna. Sono in programma 432 milioni di euro per 15 anni di concessione. Un servizio che inevitabilmente cambierà, rispetto a quanto esercitato finora, vista l’entrata in funzione del rigassificatore al largo di Punta Marina. L’impianto di Snam dovrebbe iniziare ad essere raggiunto dalle navi a partire da aprile 2025. Sarà una gestione del traffico marittimo molto complessa, al punto tale che la Capitaneria di Porto ha deciso di suddividere le attività: da una parte il servizio dedicato al porto di Ravenna; dall’altra le prestazioni a servizio unicamente del rigassificatore. Tariffe, assetti e contabilità separate.