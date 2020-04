Parte il Telefono Amico dell’arcidiocesi di Ravenna: “Un servizio di ascolto per chi soffre di solitudine”

Un telefono amico per le famiglie. L’ufficio diocesano della famiglia dell’arcidiocesi di Ravenna e Cervia ha fatto partire un sostegno telefonico per offrire un momento di ascolto a tutte le persone che in questi giorni di isolamento soffrono di solitudine o stanno attraversando un periodo di difficoltà. L’iniziativa prende il nome di “Un cuore che ascolta”. A rispondere saranno famiglie di diverse parrocchie e un sacerdote nel caso il bisogno di conforto fosse di natura spirituale. Nel caso il bisogno di supporto fosse di tipo professionale, tutti gli operatori che hanno aderito all’iniziativa sono in contatto con professionisti verso i quali dirottare le richieste d’aiuto.

Ecco i numeri di telefono e gli orari nei quali è possibile chiamare:

Dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12, Edo e Mirella, al 347 7622354, Riccardo e Sara al 375 5148332.

Lunedì e martedì dalle 10 alle 12, don Federico al 329 2160243, Goriziano e Patrizia al 375 5148330.

Giovedì e venerdì dalle ore 14 alle 16, Fabio e Roberta al 375 5148331.