A partire da mercoledì 14 gennaio, Auser Sant’Agata sul Santerno, per tramite di una volontaria insegnante, propone un corso di danze di società di tradizione ottocentesca per persone anziane e/o con ridotta mobilità fisica (in collaborazione con il Circolo di Romagna, che promuove sul territorio romagnolo lo studio, la pratica e lo sviluppo di un sistema di danza basato sulla tradizione europea delle danze di società dell’Ottocento). Le danze studiate e praticate sono il valzer, la quadriglia, la mazurka, la polka e scottish country dance.

“La danza fa molto bene agli anziani perché apporta benefici fisici, come il miglioramento dell’equilibrio, della forza muscolare e della salute cardiovascolare, e benefici mentali, tra cui il miglioramento della memoria, la prevenzione della depressione e dell’isolamento sociale.

Il progressivo invecchiamento della popolazione sta mutando lo scenario sociale: non bisogna considerare la vecchiaia come atto finale della propria esistenza ma sostenere e promuovere voglia di fare, trovare nuove passioni, interessi culturali che stimolino una diversa concezione della vita”.

“Migliorare la qualità della vita in età avanzata mettendo in campo politiche di invecchiamento attivo, consente di ritenersi ancora utili a sé e agli altri, riscoprendo nuove amicizie e coniugare socialità e benessere fisico-mentale.

L’apprendimento è essenziale per lo sviluppo della persona umana in tutte le età della vita, le danze di società dell’Ottocento hanno una doppia funzione: riscoprire l’aspetto sociale e culturale”.

Il progetto si svolgerà alla Sala della Comunità di via Fucci Pollini 2, tutti i mercoledì dalle 9 alle 10. Per info, 340 2923818.