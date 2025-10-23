Parte il 31 ottobre il servizio navetta per collegare il centro di Faenza con i locali di via Granarolo

Inizierà il 31 ottobre il nuovo servizio di navetta gratuita, serale, per collegare il centro storico di Faenza con locali, cinema e strutture alberghiere di via Granarolo. Solo il venerdì e il sabato. “FAtardi, in sicurezza” il titolo del servizio, che entra nella sua fase sperimentale fino a fine anno. L’autobus partirà da Piazza della Libertà e fermerà al 99%, al Cinedream e da Ebe, a Casa Spadoni, a La Birreria e raggiungerà poi il Caffè del Viale, per poi ricominciare da capo il proprio tragitto. S’inizierà con un mezzo da 18 posti, ma sarà implementato nel caso il servizio riscuota fin da subito una grande adesione. Prima corsa alle 20, ultima all’1, ogni mezz’ora. Ci sarà una pausa dalle 21 alle 21.30 e dalle 23 alle 23.30. Si tratta di un esempio di mobilità sostenibile pensato per i giovani, per tutti coloro senza patente e per coloro che per una sera preferiscono non utilizzare la propria auto. I costi saranno coperti grazie a fondi europei dedicati alla mobilità, mentre i locali che hanno aderito all’iniziativa si faranno carico della campagna di comunicazione