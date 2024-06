Parte da Ravenna il Forum Civico – Un Progetto per l’Emilia-Romagna, una discussione sulle prospettive della Regione di domani

FORUM CIVICO – Un Progetto per l’Emilia-Romagna, è l’evento che si propone come Agorà di Rete Civica per una discussione sulle prospettive della Regione di domani e la sua realizzazione, promosso dalla stessa RETE CIVICA – Progetto Emilia-Romagna e si terrà domani presso il Grand Hotel Mattei, a Ravenna.

Alla conferenza stampa per la presentazione del progetto politico dei civici emiliano romagnoli erano presenti Alecs Bianchi, Presidente di Rete Civica, Carlo Monaco, filosofo ispiratore e fondatore dell’Associazione, Marco Mastacchi e Simone Pelloni, rispettivamente Capogruppo e Consigliere regionale di Rete Civica, e, per la locale lista civica, Veronica Verlicchi, Capogruppo in Consiglio comunale de La Pigna.

Il Forum Civico si propone come spazio di discussione e confronto di idee e proposte per il futuro della Regione Emilia-Romagna, che dopo la scelta del suo Presidente di andare a Bruxelles, veleggia verso elezioni anticipate con ancora troppe criticità da risolvere.