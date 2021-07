Quest’anno la Casa del Teatro ha programmato un inizio speciale per la rassegna UN TEATRO AL VERDE 2021: tre spettacoli in meno di una settimana, tre proposte diverse tra loro e presentate in orari differenti per incontrare finalmente nel nostro cortile le persone, il pubblico che tanto ci è mancato in questi lunghi mesi di chiusura. Incontrare le persone, il pubblico, nel nostro cortile, sotto le fronde degli alberi, è comunque un momento piacevole e indispensabile: nell’estate del 2020 eravamo sempre in tanti, tutti desiderosi di ritornare a godere del teatro, ascoltare voci e parole, viaggiare con la fantasia, perdersi dentro emozioni e visioni che la realtà spesso ci nega. Cercare la leggerezza e la bellezza, seduti a distanza ma vicini col cuore.

Ripartiamo quindi da quelle sensazioni e da quei momenti per ridarci l’occasione di sentirci comunità curiosa e sognante e per fare questo abbiamo deciso di iniziare la nuova stagione con una insolita proposta: un appuntamento all’alba con la magica arte del Kathakali, una danza indiana propiziatoria perché sorga un futuro sereno per tutti, una rinnovata ricerca di umanità e di relazioni vere, dirette, fatte di corpi, sorrisi non celati, abbracci. Iniziamo all’alba di domenica 11 luglio con un appuntamento dal titolo Apriamo le danze. Aurora di Kathakali; Mario Barzaghi di Teatro dell’Albero presenta Parashurama, uno spettacolo di teatro danza classico indiano stile Kathakali. Martedì 13 luglio uno spettacolo serale Romeo e Giulietta – l’amore è saltimbanco di Stivalaccio Teatro, ambientato nella Venezia del Cinquecento, tra commedianti, saltimbanchi e cortigiane. Venerdì 16 luglio nel tardo pomeriggio diamo spazio ad una proposta per ragazzi con lo spettacolo Yakouba e il leone, una storia di iniziazione che trae i suoi riferimenti dalla cultura Masai, interpretata da Silvia Scotti. A seguire siamo lieti di ospitare il GRUPPO DISABILITA’ FAENZA che, ad un anno dalla stipula del contratto di rete, festeggerà con il pubblico condividendo le esperienze fatte e presentando i sogni, i progetti ed iniziative per il futuro.

domenica 11 luglio ore 5.30

APRIAMO LE DANZE. AURORA DI KATHAKALI

PARASHURAMA

Teatro dell’Albero

Un ritrovo mattutino, una partenza all’alba per scoprire il mondo del Kathakali, questa “arte totale” classica indiana che è un connubio fra teatro, danza, musica, canto, trucco e costume. Parashurama, guerriero saggio e grande devoto di Shiva, si sveglia a causa di un forte boato provocato da Rama, figlio di Dasaratha, venuto per spezzare l’arco di Shiva e in ricompensa prendere per sposa Sita, la bella figlia del Re Janaka. Parashurama si fa trascinare dalla rabbia e dovrà imparare che non bisogna fermarsi alle apparenze.



Teatro dell’Albero da un ventennio si occupa dell’approfondimento dell’arte dell’attore fra Oriente e Occidente attraverso proposte pedagogiche e artistiche legate alla transculturalità e allo studio del comportamento scenico nelle varie culture teatrali (con particolare attenzione verso il Teatro danza classico indiano stile Kathakali). Il confronto con l’altro rappresenta una risorsa e una forma di arricchimento per la crescita umana, ancor prima che artistica.