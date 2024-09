Parte a Faenza un nuovo corso ITS Maker per formare nuovi progettisti CAD-CAM

Parte a Faenza un nuovo corso ITS Maker, il 22° in Emilia-Romagna, organizzato dalla Fondazione ITS Maker Academy, in collaborazione con le istituzioni del territorio e le aziende. “Progettazione tecnologica avanzata” il campo di studio per formare in due anni nuovi progettisti CAD-CAM, disegnatori tecnici e programmatori di macchine industriali. I possibili settori lavorativi di sbocco sono il mondo dell’auto, del motorsport, dei materiali compositi, della meccatronica. Le lezioni si terranno al Tecnopolo di Faenza, in via Granarolo 68. Il 12 settembre è in programma un Open Day in sede. Il 18 settembre online. Le iscrizioni si chiudono il 27 settembre, seguirà una prova di idoneità. 25 al massimo gli studenti ammessi.