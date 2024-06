A Parigi ci è mancato l’ultimo passo. Anche la terza finale – quella di doppio femminile – sfugge via: Coco Gauff e Katerina Siniakova si prendono il titolo a Parigi contro Jasmine Paolini e Sara Errani in due set, con il punteggio di 7-6 6-3. Si chiude così, dunque, il Roland Garros dell’Italia: un torneo straordinario, con tre finali raggiunte oltre alla semifinale di Jannik Sinner nel singolare maschile. È mancato il trionfo storico, ma la buona notizia è che tra meno di due mesi si può tornare all’attacco su questi campi in occasione delle Olimpiadi. Il tennis italiano c’è, eccome se c’è. Paolini deve digerire il boccone amaro di due finali perse nel giro di due giorni: se in singolare contro Iga Swiatek c’è stato poco da fare, in doppio c’era più margine.