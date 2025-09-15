Un punto fa sempre comodo, specie in trasferta, ma il Faenzatorna a casa con un po’ di amarezza dopo il match con il Sanpaimola, squadra giovane e coriacea che ha impedito nella prima parte ai manfredi di organizzare il proprio gioco e soprattutto di concludere a rete con efficacia.

Alla fine ne è venuta fuori una partita abbastanza bloccata. Pochi gli episodi degni di nota. Nel primo tempo una mischia sotto porta del Faenza, sbrogliata da Borini e Zauli senza difficoltà. Nel secondo tempo il Faenza spinge in avvio con decisione, ma la palla non entra. Al 10’ il portiere Cortesi si supera deviando in calcio d’angolo il forte tiro di Gjordumi. Un minuto dopo Gimelli colpisce il palo esterno. Poi l’estremo Cortesi si supera in un doppio intervento su Leonardo Albonetti da buona posizione.

La replica del Sanpaimola arriva al 35’ con una battuta di Correnti che trova pronto Zauli che devia la palla indirizzata all’incrocio dei pali.

Il pareggio alla fine è giusto, al termine di un match vivace.I padroni di casa sono ricorsi però spesso al fallo sistematico tanto che all’ennesima scorrettezza e conseguente protesta, l’allenatore manfredo Cavina è stato espulso dal direttore di gara che ha tollerato questo tipo di gioco.

Il Faenza rimaneggiato perchè privo di tre infortunati di rilievo come il portiere Ruffilli (ben sostituito da Zauli), la punta Ulivieri e il centrocampista Missiroli, non è riuscito a segnare il primo gol in campionato, come del resto il Sanpa Imola. La prossima partita sarà allo stadio “Bruno Neri” domenica 21 settembre (ore 15.30) con il temibile Sant’Agostino.

Sanpaimola – Faenza 0-0

Sanpaimola: Cortesi, Sorghini, Guidi (22’ st Venturelli), Ferretti, El Abbassi (31’ st Alberani), Landini, Montuschi, El Ghazali, Zannoni (33’ st Pelliconi), Bugani (14’ st Correnti), Filippi. A disposizione: Wangue, Milazzo, Suzzi, Turrini, Curella. All. Gallamini

Faenza: Zauli, Franceschini (1’ st Marocchi), Gimelli, Borini, Prati (35’ st Brusi), M.Albonetti (46’ Navarro), L. Albonetti, Tuzio (38’ st Cavolini), Bonavita, Gjordumi, Lanzoni (6’ st Bertoni). A disposizione: Bandini, Servadei, Malavolti, Zani. All. Cavina

Arbitro: Franceschi di Ferrara – assistenti: Gesmundo e Carandina di Ferrara

Espulso: Cavina (all.) Ammoniti: Gallamini (all.), Bugani, Landini; Franceschini, Prati