A partire da domenica 20 aprile e fino a domenica 14 settembre sarà in vigore la regolamentazione della sosta a pagamento sui lidi ravennati.

A Marina di Ravenna, Punta Marina Terme, Lido di Dante, Marina Romea, Lido Adriano, Lido di Classe e Lido di Savio verranno applicate le tariffe già sperimentate negli scorsi anni: 1 euro all’ora, con possibilità di forfait valido 9 ore al costo di 6 euro oppure di forfait giornaliero di 10 euro, nella fascia oraria dalle 9 al termine della sosta a pagamento. Per tutti i posti auto regolati con parcometro, da domenica 20 aprile a domenica 14 settembre i parcometri saranno attivi tutti i sabati (dalle 9 alle 2) e le domeniche (dalle 9 alle 22, tranne domenica 10 e 17 agosto, quando saranno attivi dalle 9 alle 2). A queste si aggiungeranno il 21 e il 25 aprile, il 1° maggio e il 2 giugno (dalle 9 alle 22). Dal 6 giugno alla fine di agosto anche i venerdì (dalle 9 alle 2) e il periodo dal 3 al 21 agosto tutti i giorni (dalle 9 alle 2).

Confermata, anche per la stagione balneare 2025, la gratuità del Navetto Mare e dei parcheggi scambiatori a servizio di Marina di Ravenna e Punta Marina. Il collegamento gratuito dai parcheggi di via Trieste e via del Marchesato per il lungomare di Marina di Ravenna e dal parcheggio di via Trieste per il lungomare di Punta Marina Terme, verrà attivato da domenica 20 aprile e già dal mese di giugno prevede l’utilizzo di mezzi che garantiscono una maggior capienza. Per maggiori informazioni e per conoscere gli orari: https://www.startromagna.it/news/navetto-mare-2025-2/

La copertura infrasettimanale da lunedì 9 giugno sarà invece garantita dalla linea 60, che entrerà nel parcheggio scambiatore, da dove la corsa sarà gratuita, e proseguirà verso viale delle Nazioni e fino al traghetto, collegando così la spiaggia con Marina di Ravenna e sarà attivo anche durante i weekend e i festivi, diventando quindi un mezzo aggiuntivo.

Inoltre, come già annunciato nelle scorse settimane, nei giorni prefestivi e festivi dal 15 giugno all’1 settembre sarà istituita a Marina di Ravenna la corsia preferenziale riservata al transito del Navetto, di autobus del servizio di trasporto pubblico locale, taxi, ncc (noleggio auto con conducente), mezzi di soccorso, ciclomotori e motocicli. Quest’anno, per regolamentare la corretta circolazione dei mezzi autorizzati verrà installato un sistema sanzionatorio di telecontrollo degli accessi, in corrispondenza della rotonda della Colonia.